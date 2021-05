O já despromovido Parma foi derrotado este domingo pelo Sassuolo, por 3-1, num jogo marcado por um golo absolutamente extraordinário do defesa português Bruno Alves, o único da equipa da casa, na 37.ª jornada da Serie A italiana.

Locatelli deu vantagem ao Sassuolo (25m) e, na resposta, após um livre de Hernâni, o português apareceu na esquerda da área e, todo no ar, com o pé direito, colocou a bola ao ângulo superior contrário da baliza.

Na segunda parte, Defrel (62m) e Boga (69m) marcaram os outros golos do Sassuolo, num dia também já marcado pela vitória do Nápoles. Além disso, a Sampdoria, de Adrien Silva, venceu fora a Udinese por 1-0 e houve empate a uma bola no Benevento-Crotone.