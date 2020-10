Federico Chiesa deu nas vistas no último dia de mercado: o filho do histórico Enrico Chiesa foi transferido para a Juventus por empréstimo da Fiorentina, mas com cláusula de compra de 50 milhões de euros. Ora este domingo, no jogo da seleção italiana na Polónia, o jovem avançado foi titular e protagonizou um incrível falhanço logo aos dez minutos de jogo: após um cruzamento da direita de Lorenzo Pellegrini, o jovem Chiesa ficou na cara do golo, mas atirou por cima da barra.