Georgina Rodriguez foi convidada para coapresentar o festival de música de Sanremo, tendo aberto a cerimónia com uma sensual dança de tango, ao lado de vários dançarino profissionais.

A espanhola andava há várias semanas a ensaiar para este momento, como partilhou nas redes sociais, tendo-se saído muito bem em palco. Pelo menos foi o que os aplausos deixaram a entender.

Muito feliz na primeira fila estava o namorado, Cristiano Ronaldo, que não escondeu o orgulho com as qualidades de dança da cara metade. No fim ainda recebeu um beijinho e um ramo de flores de Georgina.