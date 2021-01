A imprensa italiana dá conta de que os responsáveis do Nápoles estão irritados com a postura do jogador Victor Osimhen, que testou positivo à covid-19 depois da sua festa de aniversário.

O avançado nigeriano comemorou o 22.º aniversário no passado dia 29 de dezembro, na Nigéria, e as imagens da festa mostram muitas pessoas a dançar no mesmo espaço, incluindo o jogador, e nenhuma delas tem máscara.

Osimhen terá agora de cumprir isolamento no seu país, mas a Gazzetta dello Sport escreve que o treinador do Nápoles, Gennaro Gattuso, já ligou ao jogador para manifestar o seu desagrado.

O mesmo jornal escreve ainda que o caso irritou também o presidente do clube, Aurelio de Laurentiis, até porque Osimhen está afastado da competição desde 13 de novembro, por força de uma lesão no ombro sofrida ao serviço da seleção nigeriana.

Veja as imagens da festa de Osimhen: