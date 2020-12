Bigode e penteado à medida, as antigas bolas costuradas manualmente e um campo de futebol pelado. Isso e a história dos ingleses ligados à fundação do clube, para a apresentação de um equipamento especial.

O Palermo, clube histórico de Itália que atualmente disputa a Serie C – equivalente ao Campeonato de Portugal – lançou esta sexta-feira o equipamento dos 120 anos de história e fê-lo de forma original.

Com uma camisola de listas brancas e um azul retro - este também nos calções - os futebolistas Andrea Accardi, Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma, equiparam-se a rigor para homenagear as raízes de um clube que, oficialmente, nasceu a 1 de dezembro de 1900 e impulsionado pelos ingleses que fundaram nessa altura o Anglo Palermitan Athletic and Football Club, hoje o designado Palermo FC.

O clube pegou no quinteto e levou-o a um dos pelados mais antigos da região para apresentar os equipamentos que, no próximo dia 23 de dezembro, vão a jogo ante o Bari. O último jogo de 2020 com a nova veste encerra as várias comemorações do aniversário da fundação.

De acordo com a imprensa italiana, a camisola vai ser utilizada no jogo ante o Bari e depois nunca mais vai ser usada, ficando exposta no museu do clube transalpino.