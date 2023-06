Rafael Leão marcou dois dos três golos do AC Milan frente ao Hellas Verona e foi a figura da partida.



O internacional português fez o 2-1 num pontapé forte de fora da área, mas foi o segundo golo que ficou na retina. O avançado, de 23 anos, arrancou do meio-campo, tabelou com Saelemaekers e na pequena área, deitou um defesa e duas vezes o guarda-redes antes de empurrar a bola para o fundo da baliza. Um golaço!



Refira-se que com a derrota em San Siro, o Hellas Verona, de Miguel Veloso, foi despromovido à Serie B.



Veja o segundo golo de Leão: