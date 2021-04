Final épico na Sardegna Arena, este sábado. O Cagliari, que perdia à entrada para o tempo de compensação, deu a volta ao marcador e venceu o Parma, do português Bruno Alves, por 4-3, no duelo da 31.ª jornada da Serie A, que colocou em duelo duas equipas na zona de descida.

Com Bruno Alves no banco de suplentes, o Parma inaugurou o marcador aos cinco minutos, por Pezzella, tendo dobrado a diferença por Kucka, ao minuto 31 de jogo. O intervalo, contudo, chegou com o 1-2 no marcador, porque Pavoletti reduziu a diferença (39m).

Na segunda parte, o romeno Dennis Man assinou o 1-3 aos 59 minutos e o Parma parecia bem encaminhado para o triunfo… mas só parecia, porque o também romeno Razvan Marin relançou o Cagliari com o 2-3 no marcador (66m) antes do golpe de teatro.

Já em tempo de compensação, Gastón Pereiro (90+1m) e Alberto Cerri (90+4) deram a volta ao jogo e a vitória ao Cagliari, que agora está com 25 pontos, no 18.º lugar, a dois pontos da zona de permanência, onde surge o Torino, com 27, apesar de ter menos dois jogos. Já o Parma continua com 20 pontos e no 19.º e penúltimo lugar.

O final do jogo ficou marcado por uma forte imagem, em que o ex-Estoril e V. Guimarães, João Pedro Galvão, do Cagliari, foi consolar Kurtic, jogador do Parma, que estava em lágrimas, sentando-se ao lado deste.

O resumo do Cagliari-Parma:

Ainda este sábado, o Sassuolo recebeu e venceu a Fiorentina, por 3-1. A equipa visitante adiantou-se por Bonaventura (31m), mas Berardi (59m e 62m) e Maxime López (75m) deram a volta ao jogo.

O Sassuolo é oitavo, com 46 pontos. A Fiorentina está em 15.º, com 30 pontos.