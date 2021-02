Após a derrota em Turim, a Roma recebeu e venceu a Udinese por 3-0, este manhã, no Olímpico de Roma, e ultrapassou a Juventus no terceiro lugar da Serie A.



A equipa orientada pelo português Paulo Fonseca teve uma entrada muito forte na partida e aos cinco minutos já vencia graças a um golo de Veretout. O médio francês chegou ao bis ao minuto 25 na transformação de uma grande penalidade a penalizar falta do guarda-redes Muso sobre Mkhitaryan.



Os giallorossi podiam ter chegado ao intervalo a ganhar por mais golos de diferença, mas o golo de Pellegrini foi anulado por recurso ao VAR.



A segunda parte ficou marcada pelo regresso de Dzeko depois do alegado desentendimento com Paulo Fonseca. Apesar da entrada do bósnio a vinte minutos do final, foi Pedro Rodríguez quem brilhou ao marcar o 3-0 nos instantes finais.



Esta vitória deixa a Roma no terceiro lugar com 43 pontos, mais um que a Juventus. Por sua vez, a Udinese é 14.ª colocada com 24 pontos.



Na próxima quinta-feira Fonseca regressa à Pedreira para defrontar o Sp. Braga, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.