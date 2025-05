Pepe Reina despediu-se esta sexta-feira dos relvados… e não podia ter corrido de pior forma.

O guarda-redes espanhol, de 42 anos, foi titular na receção do Como ao Inter de Milão, na derradeira jornada da liga italiana, mas viu vermelho direto em cima do minuto 45.

Num lance com o ex-FC Porto Mehdi Taremi, Reina saiu da baliza e rasteirou o pé do avançado iraniano, que veio a cair alguns metros à frente. Alertado pelo VAR, o árbitro da partida foi ver a jogada no monitor e decidiu-se pela expulsão do guardião espanhol, que ainda assim saiu do terreno de jogo ovacionado.

No último jogo da carreira, Pepe Reina foi expulso após um lance com Taremi 🥶



Na despedida dos revados o guarda-redes espanhol recebeu o carinho de todos os presentes em Como 🫶

Reina despediu-se dos relvados após 26 temporadas como profissional e passagens por clubes como Barcelona, Villarreal, Liverpool, Nápoles, Bayern Munique, Milan, Aston Villa e Lazio. Conquistou o Mundial 2010, na África do Sul, além de ter sido bicampeão europeu com «La Roja», graças aos triunfos em 2008 e 2012.

Reina, diga-se, vai orientar a equipa sub-19 do Villarreal na próxima temporada.