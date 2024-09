O Milan, treinado pelo português Paulo Fonseca, recebeu e venceu o Lecce por 3-0, no jogo inaugural da 6.ª jornada da Serie A.

A equipa da casa resolveu o jogo a seu favor perto do intervalo, com três golos em cinco minutos, o 2-0 com assistência do português Rafael Leão, que foi titular.

O 1-0 foi apontado aos 38 minutos, por Álvaro Morata, de cabeça, na área, com o espanhol a corresponder da melhor forma a um livre batido por Theo Hernández do lado esquerdo.

Do lado esquerdo surgiu também o 2-0, com Rafael Leão a fazer um bom passe de pé esquerdo a lançar Theo Hernández, que já na área rematou forte, de pé esquerdo, para o fundo da baliza.

O 3-0 aconteceu aos 43 minutos, numa jogada de insistência, concluída com um remate de Christian Pulisic de pé esquerdo, na área, segundos depois de Tammy Abraham ter rematado ao poste.

Aos 80 minutos, já com uma vantagem confortável e já com as cinco substituições feitas, o Milan ficou reduzido a dez jogadores. Davide Bartesaghi, que estava há cinco minutos em campo (tinha entrado para a saída de Theo Hernandez), fez uma falta dura sobre Lameck Banda, na direita do ataque do Lecce, vendo o cartão vermelho direto. No entanto, mesmo em inferioridade numérica, o Milan manteve o 3-0 no resultado até ao fim.

Com este triunfo, o Milan soma a terceira vitória seguida no campeonato (tinha iniciado com dois empates e uma derrota) e igualou o Torino, à condição no topo da classificação, com 11 pontos. Seguem-se, ainda com menos um jogo e com o Milan ao alcance, o Nápoles e a Udinese (ambos com dez pontos), a Juventus e o Empoli (ambos com nove) e o Inter de Milão, com oito. O Lecce tem cinco pontos e é 17.º classificado, à condição, esperando os desfechos dos restantes jogos da jornada.