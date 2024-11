O Milan esteve à beira de vencer em casa do Cagliari, mas deixou escapar o triunfo na reta final e empatou (3-3), já depois de ter completado uma reviravolta, com um bis de Rafael Leão pelo meio.

Ainda assim, até pode ter sido o ponto de viragem na época de Rafael Leão – e na relação com Paulo Fonseca. Depois das duas assistências no Bernabéu, o internacional português foi novamente titular e bisou neste jogo da 12.ª jornada da liga italiana, voltando aos golos mais de dois meses depois. Contudo, a equipa de Milão falhou a hipótese de somar a terceira vitória consecutiva.

Os «rossoneri» entraram praticamente a perder na partida. Logo aos dois minutos de jogo, Nadir Zortea adiantou os forasteiros.

Leão foi o obreiro da reviravolta do Milan, com golos aos 15 e 40 minutos. No primeiro lance, após um passe de Reijnders, Leão picou a bola sobre Alen Sherri e, no segundo golo, o avançado português ultrapassou o guarda-redes adversário, antes de encostar para a baliza.

Em cima do intervalo, Paulo Fonseca ainda apanhou um grande susto, com o golo anulado a Gabriele Zappa (45+5m), por fora de jogo.

Não marcou aí, marcou a abrir a segunda parte. Aos 53 minutos, Zappa deixou o jogo novamente empatado.

O Milan viria a adiantar-se novamente aos 69 minutos, por Tammy Abraham, que tinha entrado três minutos antes para o lugar de Francesco Camarda, jovem de 16 anos que somou a primeira titularidade.

Os «rossoneri», porém, deixaram o jogo em aberto e a equipa da Sardenha ainda conseguiu chegar ao empate, ao cair do pano. Aos 89 minutos, Zappa correspondeu a um cruzamento ao segundo poste com um remate em volley e bateu Mike Maignan.

Com este resultado, o Milan mantém-se na sétima posição, à porta dos lugares europeus, com 18 pontos. A Juventus é a equipa imediatamente acima do Milan, com 21.

Já o Cagliari, ainda está acima da «linha de água», no 16.º lugar, mas em risco de cair para a zona de despromoção.