Jogaço em San Siro!



Rafael Leão brilhou e o AC Milan venceu com reviravolta o Inter de Milão (3-2), no «Derby della Madonnina», jogo da quinta jornada da Serie A.

Os nerazzurri começaram melhor e chegaram à vantagem aos 21 minutos num excelente desenho ofensivo com Correa a libertar Brozovic - médio saltou para o espaço deixado em aberto pelos centrais contrários - e isolado perante Maignan, atirou para o 1-0.



Volvidos sete minutos, o campeão transalpino respondeu por intermédio de Rafael Leão. Foi, no fundo, um início de uma tarde em cheio. Servido por Tonalli, o internacional português rematou forte de pé esquerdo e bateu Handanovic e tornou-se no primeiro jogador luso a marcar no dérbi de Milão.



O AC Milan consumou a reviravolta no encontro na segunda parte. Rafael Leão voltou a estar na origem do lance ao trabalhar bem na esquerda e a servir Olivier Giroud que rematou de forma embrulhada, mas eficaz para o 2-1. Seis minutos depois, o atacante luso entrou em drible pela área do Inter e só parou quando fez o 3-1.



O Inter, de orgulho ferido, reagiu de pronto e reduziu para 3-2 por Dzeko após um cruzamento de Darmian.



O resultado não se alterou até final. A tarde era mesmo de Leão - bela forma de coroar o jogo 100 na Liga italiana. O AC Milan segurou o triunfo e chegou à liderança isolada da Serie A ainda que de forma provisória. Por sua vez, o Inter perdeu pela segunda vez seguida e está a dois pontos dos rossoneri.