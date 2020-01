O Milan pôs fim a três jornadas consecutivas sem vencer na primeira liga italiana, a Serie A, ao triunfar na casa do Cagliari este sábado, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada da prova.

Triunfo construído na segunda parte, após o nulo ao intervalo, com toque português a abrir. Aos 46 minutos, o avançado Rafael Leão recebeu uma bola colocada por Castillejo na área e rematou de pé direito: a bola ganhou efeito picado e bateu o guardião Olsen. Segundo golo de Leão esta época pelo Milan.

Aos 64 minutos, Zlatan Ibrahimovic, ao segundo jogo pelo Milan, na sequência do regresso ao clube, fez o 0-2 final e estreou-se a marcar neste novo ciclo em Itália. A cruzamento de Théo Hernández, o jogador sueco rematou de pé esquerdo na área, fixando o triunfo.

Vitória crucial no Milan na tentativa de chegar-se aos lugares europeus, significativo até nas contas diretas. Uma derrota com o Cagliari deixava a equipa de Stefano Pioli a dez pontos do rival desta tarde. Assim, fica a quatro do atual sexto classificado, último posto de acesso às provas europeias na Serie A.

Os golos de Rafael Leão e de Zlatan Ibrahimovic:

