O Milan recebeu e venceu o Génova por 2-0 esta sexta-feira, em San Siro, em jogo da 33.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

O avançado português Rafael Leão abriu o marcador do encontro aos 11 minutos, assistido pelo francês Pierre Kalulu. O avançado de 22 anos chega aos 12 golos pelo emblema transalpino em 2021/22. Está a um de chegar aos 13, os que conseguiu no total das duas primeiras épocas no clube.

O 2-0 final aconteceu aos 87 minutos, pelo brasileiro Júnior Messias, imediatamente depois de Rafael Leão ter sido substituído.

Com este resultado, o Milan responde aos dois empates seguidos que teve nas duas rondas anteriores e volta para a liderança perdida por horas, agora com 71 pontos, ainda que à condição. O Inter já tinha ganho esta sexta-feira à Spezia e tem 69 pontos, mas ainda um jogo em atraso por realizar ante o Bolonha.