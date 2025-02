O Milan voltou aos triunfos este sábado, ao vencer o Hellas Verona por 1-0, em San Siro, em jogo da 25.ª jornada da liga italiana.

Depois de uma primeira parte sem golos, Sérgio Conceição, que apostou em João Félix de início (saiu aos 88 minutos), lançou Rafael Leão logo após o intervalo e o internacional português foi decisivo. À entrada para o último quarto de hora, Leão combinou com um colega, penetrou na área adversária e assistiu Santiago Giménez, que só teve de encostar para fazer o segundo golo com a camisola «rossonera».

Esta vitória permite ao Milan subir novamente ao sétimo lugar, com 41 pontos, apenas menos um do que a Fiorentina, em zona europeia. O conjunto de Verona ocupa o 15.º posto, com 23.

Na próxima terça-feira, o Milan recebe o Feyenoord em casa para tentar a reviravolta e garantir a continuidade na Champions.