O Milan, com Rafael Leão a titular, foi ao reduto do Sassuolo perder por 2-0, em jogo a contar para a 35.ª jornada da Liga italiana, este domingo.

Depois do empate frente à Juventus e de perder a oportunidade de cavar uma maior distância relativamente ao quarto classificado, o Milan voltou a escorregar. Decorriam apenas seis minutos quando Berardi fez soar os alarmes para a turma de Allegri. O avançado italiano teve tempo e espaço para, no lado direito do ataque, preparar o remate e atirar para o 1-0.

Quando o Milan procurava a igualdade, Tomori complicou as coisas para os visitantes. Num espaço de apenas 15 minutos o defesa francês viu dois amarelos e foi expulso da partida.

No segundo tempo, o Sassuolo voltou a entrar forte e rapidamente chegou ao golo. Laurienté, assistido por Thorstvedt, ampliou a vantagem (47m).

Com menos um jogador em campo e incapaz de reduzir a desvantagem no marcador, o Milan soma o segundo jogo consecutivo sem vencer e vê, caso a Juventus vença o próximo jogo, ficar em igualdade pontual.

Com este resultado, a formação orientada por Allegri mantém-se no terceiro lugar, com 67 pontos. O Sassuolo, por sua vez, é nono, com 49.

Noutros resultados, o Cagliari, com Zé Pedro a titular, empatou frente ao Bolonha do lesionado João Mário (0-0).