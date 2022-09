A Roma voltou a ganhar, depois de ter sido goleada pela Udinese e derrotada pelo Ludogorets, em jogo da Liga Europa. A formação de Mourinho voltou por isso aos triunfos, afastando a crise da última semana e regressando à boa fase do início da temporada.

A equipa romana venceu no terreno do Empoli, por 2-1, numa vitória muito difícil. O Empoli, que continua sem ganhar ao fim de seis jogos na Série A, embora só tenha perdido duas vezes, ameaçou várias vezes a baliza de Rui Patrício e obrigou o português a brilhar.

Depois, no ataque, Mourinho contou com o talento de Paulo Dybala. O argentino abriu o marcador com um golaço aos 17 minutos, num remate artístico ao ângulo, e assistiu Abraham para o segundo golo, aos 71 minutos.

Pelo meio, o Empoli ainda empatou por Bandinelli, aos 43 minutos, quase marcou por Satriano já na segunda parte e atirou ao ferro quando já estava em desvantagem. Rui Patrício também teve de se aplicar e por três vezes segurou a Roma com boas defesas.

A Roma, já nos minutos finais, desperdiçou um penálti por Pellegrini, que também acertou na trave, e viu o Empoli ficar em desvantagem numérica após a expulsão de Akpro. Com este triunfo, a equipa de Mourinho subiu ao quinto lugar, com menos um ponto do que o trio de líderes Milan, Atalanta e Nápoles.