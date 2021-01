Depois da eliminação a meio da semana, a Roma «vingou-se» do Spezia e venceu por 4-3, no Olímpico de Roma.



Sem algumas das principais figuras, a equipa de Paulo Fonseca marcou cedo por Borja Mayoral. Pellegrini fugiu na esquerda e assistiu o espanhol para um golo simples (17m). A vantagem romana durou pouco tempo, visto que aos 24 minutos Piccoli aproveitou um desentendimento entre Smalling e Kumbulla para empatar a contenda.



Após o intervalo, os giallorossi entraram com tudo e marcaram dois golos em três bonitos: Mayoral chegou ao bis aos 52 minutos e devolveu a vantagem à Roma e logo depois Karsdorp fez o 3-1 a passe de Spinazzola.



A meia hora final ficou marcada por sucessivos oportunidades desperdiçadas pela Roma que poderia (e deveria) ter fechado o encontro. Pelo meio sofreu o 3-2 novamente por Farias num belo trabalho individual.



Paulo Fonseca sofria e deve ter ficado com as mãos na cabeça quando Smalling falhou o corte de forma incrível e deixou Verde isolado. O extremo formado precisamente nos romanos bateu Pau López, igualando a partida a três

ao minuto 90.



A Roma ainda teve alma e cabeça para chegar ao triunfo. No penúltimo minuto da partida, Spinazzola fugiu na esquerda e cruzou para Pérez. O espanhol dominou no peito e serviu Pellegrini para uma conclusão fácil na pequena área e deixou Fonseca a correr pela linha lateral.



A Roma subiu provisoriamente ao terceiro lugar com 37 pontos, a seis do líder AC Milan que ainda não jogou.