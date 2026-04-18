VÍDEO: Roma empata frente à Atalanta e segue na luta pelas competições europeias
Igualdade a uma bola mantém a formação orquestrada por Gasperini no sexto lugar, que permite a qualificação para a Liga Conferência
Igualdade a uma bola mantém a formação orquestrada por Gasperini no sexto lugar, que permite a qualificação para a Liga Conferência
A Roma empatou frente à Atalanta por 1-1, em jogo a contar para a 33.ª jornada da liga italiana e segue na luta pelo acesso às competições europeias.
Depois da vitória frente ao Pisa, os Giallorossi procuravam somar dois triunfos consecutivos, contudo a entrada forte da formação visitante colocou a turma de Gasperini em sentido.
Krstovic, assistido por De Roon, abriu o marcador, aos 12 minutos, com um grande remate fora da área. O avançado montenegrino chegou aos 12 golos na temporada, em 45 jogos ao serviço da Atalanta.
Krstovic encheu o pé 🚀#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Roma #Atalanta #cinemundo pic.twitter.com/9r4xh4St63— sport tv (@sporttvportugal) April 18, 2026
A resposta da Roma chegou em cima do intervalo (45m). Depois de um cruzamento, Rensch cabeceou para Mario Hermoso que se encontrava perdido na área e o ex-central do Atlético de Madrid marcou um golaço para restabelecer a igualdade no marcador.
Ora veja:
Hermoso de primeira, que golaço 🔥#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Roma #Atalanta #polestar pic.twitter.com/WF8nKKcLNZ— sport tv (@sporttvportugal) April 18, 2026
Até ao apito final, o resultado não sofreu alterações e nenhuma das equipas foi capaz de chegar à vitória.
Com este resultado, a Roma ocupa o sexto lugar, com 58 pontos. A Atalanta, por sua vez, é sétima classificada, com 54 pontos.