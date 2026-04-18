A Roma empatou frente à Atalanta por 1-1, em jogo a contar para a 33.ª jornada da liga italiana e segue na luta pelo acesso às competições europeias.

Depois da vitória frente ao Pisa, os Giallorossi procuravam somar dois triunfos consecutivos, contudo a entrada forte da formação visitante colocou a turma de Gasperini em sentido.

Krstovic, assistido por De Roon, abriu o marcador, aos 12 minutos, com um grande remate fora da área. O avançado montenegrino chegou aos 12 golos na temporada, em 45 jogos ao serviço da Atalanta.

A resposta da Roma chegou em cima do intervalo (45m). Depois de um cruzamento, Rensch cabeceou para Mario Hermoso que se encontrava perdido na área e o ex-central do Atlético de Madrid marcou um golaço para restabelecer a igualdade no marcador.

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Até ao apito final, o resultado não sofreu alterações e nenhuma das equipas foi capaz de chegar à vitória.

Com este resultado, a Roma ocupa o sexto lugar, com 58 pontos. A Atalanta, por sua vez, é sétima classificada, com 54 pontos.