A Roma de Paulo Fonseca defronta neste domingo o Nápoles e antes do jogo uma delegação da equipa da capital italiana prestou homenagem a Diego Armando Maradona no Quartieri Spagnoli, local icónico de Nápoles onde está um mural com a imagem do ex-jogador falecido na passada quarta-feira aos 60 anos e alvo de romarias.

Bruno Conti, ex-jogador da Roma e adversário de Maradona nas décadas de 80 e inícios de 90 no futebol italiano, depositou um quadro de flores com o número 10 de Maradona e rezou no local.

O momento foi acompanhado pela imprensa e dezenas de populares, que aplaudiram o gesto de um antigo rival de El Pibe.