A Roma de Claudio Ranieri perdeu fora com o Como por 2-0 e continua em posição difícil na Serie A italiana.

O Como, que tinha entrado em campo na zona de despromoção, arrancou o triunfo ao cair do pano, já com dois golos em tempo de compensação.

Gabrielloni fez o 1-0 aos 90+3m e Nico Paz fez o resultado final aos 90+7 minutos.

Com este resultado, a Roma mantém com 16 pontos, mais dois do que a primeira equipa em zona de despromoção. O Como, equipa treinada por Cesc Fàbregas, tem menos um e está no 16.º lugar.