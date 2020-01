Com uma entrada fortíssima no Olímpico, a Juventus bateu a Roma de Paulo Fonseca por 2-1, no jogo que fechou a ronda 19 da Serie A.



Os campeões italianos deixaram a vitória bem encaminhada logo nos primeiros dez minutos. Demiral, jogador que já passou pelo Sporting, inaugurou o marcador com um desvio ao segundo poste após passe de Dybala.



Aos dez minutos foi a vez de Ronaldo fazer o gosto ao pé e marcar o quarto golo em dois anos no presente ano civil. Dybala foi derrubado na área por Veretout e chamado a transformar o penálti, o internacional português fez o 2-0.



Além de um disparo de Pellegrini que Rabiot impediu que entrasse e um gesto técnico sensacional de CR7, nota para duas lesões nas duas equipas: Demiral lesionou-se no joelho a saltar e deu o lugar a De Ligt, enquanto Zaniolo saiu com problemas também no joelho e foi rendido por Under.



A Roma assumiu as despesas da partida na etapa complementar e acercou-se da baliza de Vecchia Signora. Depois de Dzeko desperdiçar, foi a vez de Perotti reduzir na transformação de uma grande penalidade.



Até ao final Ronaldo ainda ameaçou o bis e Higuaín teve um golo anulado por posição irregular. É justo também dizer que os homens de Paulo Fonseca ameaçaram o empate por Kolarov, mas Szczesny foi um gigante.



Com este precioso triunfo, a formação de Sarri isolou-se no topo da Serie A após o empate do Inter no passado sábado. Por sua vez, a Roma foi alcançada pela Atalanta no quarto posto.



Classificação da Serie A