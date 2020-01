A Juventus perdeu em Nápoles (2-1) no jogo que fechou a 21.ª jornada da Serie A.



Após uma primeira parte desinteressante e sem oportunidades de golo, a partida abriu no segundo tempo. Ronaldo teve um golo anulado e uma arrancada notável a servir Higuaín.



Foi o melhor momento da Vecchia Signora no encontro. Porém, no minuto seguinte, o Nápoles - que teve Mário Rui em campo os noventa minutos - marcou por Zielinski. Insigne disparou de fora da área, Szczesny defendeu para a frente e o polaco aproveitou para fazer o 1-0 na recarga (63m).



FICHA DE JOGO



Sarri lançou Douglas Costa e Bernardeschi para os lugares de Dybala e Matuidi, mas quem marcou foram os napolitanos: Callejón levantou na direita e Insigne disparou de primeira para o fundo da baliza da Juve.



O melhor que os bianconeri conseguiram foi reduzir por Ronaldo. O passe de Bentancur nem foi perfeito, mas a hesitação de Meret permitiu ao português esticar a perna e fazer o 2-1. Esta foi a 8.ª jornada seguida a marcar de CR7.



Sarri perde no regresso ao San Paolo, uma casa que foi sua durante três anos, e tem agora o Inter de Milão a apenas três pontos.



