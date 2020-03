Zlatan Ibrahimovic lançou esta quarta-feira uma campanha de recolha de fundos para hospitais italianos numa altura em que o país está a braços com a pandemia do novo coronavírus Covid-19, com um total de 31.506 casos confirmados desde o início e 2.503 mortes.

Com o nome «Kick the virus away» (chutar o vírus), a campanha tem como objetivo reforçar os serviços de Cuidados Intensivos e Primeiros Socorros nos hospitais de Rozzano/Milão, Bérgamo, Castellanza e Turim.

«A Itália sempre me deu muito e, neste momento dramático, gostaria de retribuir ainda mais a este país que amo», diz o avançado sueco do Milan, num vídeo partilhado nas redes sociais, deixando um apelo:

«Conto com a generosidade de meus colegas, de todos os atletas profissionais e de quem quiser fazer uma pequena ou grande doação, de acordo com suas possibilidades, para chutarmos este vírus.»

«Juntos podemos realmente ajudar hospitais, médicos e enfermeiros que trabalham com altruísmo todos os dias para salvar as nossas vidas. Hoje somos nós que os apoiamos! Vamos juntos dar um pontapé no vírus e vencer este jogo», disse ainda Ibrahimovic, acrescentando: «Lembrem-se: se o vírus não vem ao Zlatan, o Zlatan vai ao vírus!

Veja o vídeo de Ibrahimovic: