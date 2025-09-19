O Cagliari venceu esta sexta-feira o Lecce, por 2-1, num jogo em que o ex-Benfica Andrea Belotti bisou e o português Tiago Gabriel esteve em destaque.

A disputar a quarta jornada da liga italiana, o Lecce assumiu a vantagem desde cedo. Cruzamento perfeito de Sottil e Tiago Gabriel só teve de encostar com a cabeça, naquele que foi o primeiro golo do ex-Estrela em Itália.

O golo do empate surgiu aos 33 minutos, através de Belotti, que, aos 71 minutos, não deixou fugir os três pontos ao Cagliari e foi feliz ao converter uma grande penalidade.

O português Zé Pedro, ex-FC Porto, ficou no banco do Cagliari.

Com este resultado, o Cagliari segue em quinto lugar, com sete pontos. O Lecce está em último, com apenas um.