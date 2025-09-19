VÍDEO: Tiago Gabriel marca, Zé Pedro fica no banco e Belotti brilha
Cagliari opera reviravolta e vence no terreno do Lecce
O Cagliari venceu esta sexta-feira o Lecce, por 2-1, num jogo em que o ex-Benfica Andrea Belotti bisou e o português Tiago Gabriel esteve em destaque.
A disputar a quarta jornada da liga italiana, o Lecce assumiu a vantagem desde cedo. Cruzamento perfeito de Sottil e Tiago Gabriel só teve de encostar com a cabeça, naquele que foi o primeiro golo do ex-Estrela em Itália.
Golo 🇵🇹 no Via del Mare 🇮🇹
Tiago Gabriel à ponta-de-lança 🔥#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Lecce #Cagliari #placardit pic.twitter.com/DWI4NmCQ5N
— sport tv (@sporttvportugal) September 19, 2025
O golo do empate surgiu aos 33 minutos, através de Belotti, que, aos 71 minutos, não deixou fugir os três pontos ao Cagliari e foi feliz ao converter uma grande penalidade.
Belotti de pé quente em Itália 🔥#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Lecce #Cagliari #placardit pic.twitter.com/p4T1jjqCdq— sport tv (@sporttvportugal) September 19, 2025
O português Zé Pedro, ex-FC Porto, ficou no banco do Cagliari.
Com este resultado, o Cagliari segue em quinto lugar, com sete pontos. O Lecce está em último, com apenas um.