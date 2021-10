Suspenso pela Lazio por causa do vídeo em que aparece a fazer uma saudação fascista enquanto os adeptos gritavam «Duce», o termo associado ao ditador Benito Mussolini, o tratado da águia veio agora defender-se das críticas.

Juan Bernabé, que trabalhou anteriormente no Benfica, lamenta o sucedido, mas diz que em Espanha, o seu país natal, «o gesto fascista é feito com o braço estendido em linha reta».

«Na Itália parece que também é assim, a dar uma palmada no peito. Eu sou de direita, simpatizante do partido espanhol Vox, como muitos amigos do futebol, mas não sou fascista. Isso não faz parte da minha mentalidade», acrescenta, em declarações à agência italiana Adnkronos.

«Sou um homem que viajou pelo mundo, que faz negócios em todo o mundo, que se relaciona com pessoas de todas as raças. Foi um gesto de impulso, a celebrar no final do jogo. Uma saudação militar, nunca fascista. Mas tudo bem, estas coisas fazem parte da vida. Existem momentos bons e maus. Este é um momento mau para mim», conclui.