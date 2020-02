O treinador do Grossetto, equipa do quarto escalão do futebol italiano, foi este fim-de-semana expulso no jogo frente ao Monterosi, por ter agredido um jogador da sua equipa.

O incidente aconteceu após uma substituição. Riccardo Cretella, o jogador que saiu de jogo, não gostou de ser substituído, reclamou com o técnico Lamberto Magrini, que reagiu mal, agredindo-o na cabeça.

O árbitro foi chamado à atenção pelo assistente, que de imediato expulsou o técnico.

Lamberto Magrini não aceitou bem a expulsão e afirmou: «Nunca vi uma situação destas. Não posso discutir com um jogador? Estávamos todos um pouco nervosos, mas com o Riccardo [Cretella] não há qualquer problema. Vamos esclarecer as razões da sua substituição durante a semana».

Veja o vídeo: