Victor Osimhen, avançado do Nápoles, foi filmado numa discoteca da cidade. Um vídeo partilhado por um internauta, alegando ser o autor das imagens, mostra que o nigeriano não reagiu bem quando se apercebeu que estava a ser gravado e dirigiu-se em direção à câmara.

Nos últimos instantes do vídeo, vê-se Osimhen a pôr a mão em frente ao telemóvel e uma troca de palavras mais acesa. O que aconteceu depois, não sabemos, mas a imprensa italiana tem dado destaque ao acontecimento.

O vídeo é partilhado numa altura em que o avançado parece estar na porta de saída do Napoli, pois até o diretor-desportivo do clube, Giovanni Manna, já disse de viva voz que essa é a intenção do jogador, que não disputou qualquer jogo na pré-época.

Aurelio de Laurentiis tem tentado impedir a saída do atleta, repetidamente. Nesta temporada, o clube italiano não vai disputar as competições europeias, apenas um ano e meio depois de conquistar um épico título italiano, em 2023, que escapa ao clube há mais de 30 anos.