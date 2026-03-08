O Génova, de Vitinha, venceu a Roma por 2-1, em jogo a contar para a 28.ª jornada da liga italiana.

A equipa da casa procurava responder à derrota sofrida no último jogo diante do Inter. Já a Roma que empatou diante da Juventus na última ronda do campeonato volta a perder, quatro jogos depois.

Numa primeira parte onde as equipas não incomodaram as balizas adversárias, o Génova chegou ao primeiro por intermédio de Junior Messias (52m). Bastaram, no entanto, três minutos para Ndicka, aos 55 minutos, repor a igualdade na partida. A vantagem chegou novamente para o conjunto da casa aos 80 minutos quando Vitinha correspondeu assertivamente ao cruzamento de Patrizio Masini e, sem oposição, empurrou a bola para dentro da baliza.

Com este resultado, o Génova ocupa o 13.º lugar com 30 pontos. A Roma, por sua vez, é quinto lugar com 51 pontos.

Noutros resultados, o Lecce venceu a Cremonese por 2-1, o Bolonha, com João Mário a titular, perdeu na receção ao Hellas Verona por 2-1 e a Fiorentina empatou a zero frente ao Parma.