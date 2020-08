Weston McKennie já está em Turim para reforçar a Juventus.



De resto, foi o próprio clube italiano quem partilhou a chegada do norte-americano à região de Piemonte. O médio de 21 anos prepara-se assim para deixar o Schalke 04 e assinar pela campeão italiana.



McKennie é internacional norte-americano e estava no emblema de Gelsenkirchen desde 2016. No entanto, o futebolista apenas se estreou pela equipa principal em 2017 tendo somado um total de 90 partidas.