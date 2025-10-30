Zé Pedro, antigo defesa do FC Porto, foi totalista na defesa do Cagliari, que foi derrotado, em casa, pelo Sassuolo (2-1) para a nona jornada da Liga italiana.

Um grande golo de Gaetan Laurienté, ao minuto 54, abriu caminho ao triunfo dos Neroverdi, que Pinamonti robusteceu pouco depois, ao apontar o 2-0.

O Cagliari, que já tinha visto um golo anulado por fora de jogo e uma bola devolvida pela barra da baliza adversária, reduziu aos 73 minutos por Esposito.

Também nesta quinta-feira, Pisa e Lazio empataram a zero. Sem portugueses em campo, a melhor ocasião do jogo saiu dos pés de Basic, que acertou no poste da baliza do Pisa aos 36 minutos.

O empate custou à Lazio a ultrapassagem pelo Sassuolo na tabela, que subiu ao 10.º lugar com 13 pontos, mais um do que os romanos. Já o Pisa somou o terceiro empate consecutivo na Serie A, mas continua sem vencer no campeonato.