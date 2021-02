Aos 37 anos (completa 38 no verão), Goran Pandev continua a ser um pesadelo para os adversários e provou-o neste sábado na receção do Génova ao Nápoles.

O avançado macedónio marcou os dois golos na vitória por 2-1 sobre a equipa de Mário Rui, que foi titular.

Pandev marcou aos 11 e aos 26 minutos, sem celebrar qualquer dos remates certeiros por respeito à equipa que representou de 2011 a 2014.

O melhor que o Nápoles conseguiu foi reduzir ao minuto 79 por intermédio de Matteo Politano. Um golo que resgatou a esperança dos comandados de Gattuso, mas a reação ficou-se por aí.

Com este resultado, os napolitanos não conseguem aproveitar a derrota da Roma com a Juventus para se colarem à equipa de Paulo Fonseca no quarto lugar da Serie A.

Veja os golos do jogo: