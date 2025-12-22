Afinal, o jogo entre o Milan e o Como, referente à 24.ª jornada da Liga italiana, já não vai ser disputado na cidade australiana de Perth. O evento estava agendado para o dia 8 de fevereiro do próximo ano, mas foi cancelado devido a uma série de fatores.

«As partes envolvidas tomaram esta decisão devido aos riscos financeiros que não puderam ser mitigados, às exigentes condições de aprovação e a complicações de última hora. As condições adicionais, bastante onerosas, impostas pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) para autorizar a partida não puderam ser satisfeitas sem risco financeiro para o governo da Austrália Ocidental e para a Serie A», explicou a Liga italiana, em comunicado.

Para além disso, subsistiam dúvidas sobre a capacidade de equipas de arbitragem da AFC, condição essencial para que o jogo se disputasse na Austrália, poderem conduzir um encontro com peso nas contas do campeonato italiano.

Ezio Simonelli, presidente da Serie A, lamenta «uma oportunidade perdida no projeto de crescimento do futebol italiano a nível internacional».

Ainda não será desta que um jogo de uma Liga europeia se disputa fora das fronteiras nacionais, depois do Villarreal-Barcelona, da 18.ª jornada da Liga espanhola, que estava agendado para o dia 20 de dezembro em Miami, também não ter sido realizado em solo norte-americano.

Com o cancelamento do jogo na Austrália, a Serie A fica com um problema em mãos, uma vez que o Milan-Como está agendado para uma data em que o Estádio San Siro recebe eventos dos Jogos Olímpicos de inverno.