Zdenek Zeman foi internado após sofrer um ataque isquémico transitório, informou o Pescara em comunicado.



O emblema da Serie C italiana, terceiro escalão, refere ainda que o técnico de 76 anos «está estável, mas que precisa de realizar mais exames». Um ataque isquémico transitório consiste num bloqueio temporário e de curta duração do fluxo sanguíneo para o cérebro ou medula espinhal e é muitas vezes apelidado de «mini AVC».



O histórico treinador checo orienta o Pescara desde 2022.



Com quase 40 anos de carreira, Zeman conta com passagens por Palermo, Licata, Parma, Foggia Calcio, Lazio, Roma, Fenerbahçe, Nápoles, Salernitana, Avellino, Lecce, Brescia, Estrela Vermelha, Pescara, Cagliari, Lugano e US Foggia.