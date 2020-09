O Milan anunciou que o avançado Zlatan Ibrahimovic testou positivo para a covid-19. O resultado surgiu na sequência dos testes realizados pelos rossoneri, esta quarta-feira, após terem tomado conhecimento que o defesa brasileiro Leo Duarte estava infetado.

O avançado de 38 anos encontra-se de quarentena e todos os restantes elementos do clube testaram negativo para o novo coronavírus. O Milan já não conta com o Ibrahimovic para o jogo desta quinta-feira, diante do Bodø-Glimt, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.