Ivan Jurić voltou a ser notícia pelas razões erradas. Nesta segunda-feira, o treinador croata foi afastado da Atalanta, encerrando mais uma passagem curta e turbulenta. E agora, em menos de um ano, o técnico soma três despedimentos consecutivos: Roma, Southampton e Atalanta

Depois de substituir Gasperini, Jurić aguentou pouco mais de cinco meses no cargo e atingiu um número algo inédito, mesmo no futebol moderno: despedido da Roma a 10 de novembro de 2024, despedido do Southampton a 7 de abril de 2025 e agora despedido da Atalanta, a 10 de novembro de 2025.

Nestes três clubes, a passagem foi sempre conturbada: na Roma somou quatro vitórias em 12 jogos, em Inglaterra apenas sentiu o sabor do triunfo por duas vezes (em 17 partidas) e em Bérgamo venceu quatro dos 15 jogos.

O futuro do técnico de 50 anos é incerto, mas uma coisa é certa: três despedimentos tão próximos deixam marcas e levantam dúvidas sobre os métodos de Ivan Jurić.

Ao longo da carreira orientou também o Crotona, Génova e Torino. No palmarés não tem qualquer troféu.