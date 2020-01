As coisas não estão fáceis para o avançado sérvio Ivan Saponjic. O jogador de 22 anos, que no último verão foi protagonista de uma transferência do Benfica para o Atlético de Madrid, ainda não somou qualquer minuto ao serviço dos colchoneros.



O seu empresário, Miha Mlakar, não consegue encontrar explicação para esta ausência, lembrando que a atitude do seu jogador tem sido irrepreensível.

«Ninguém sabe porque é que está a viver esta situação. O clube diz-nos que a atitude dele é fantástica, sempre positivo e que se adaptou bem no plantel. Mas o mais importante é que a cada dia, apesar de não ter jogado, treina no duro, à espera da sua oportunidade», afirmou Miha Mlakar, em declarações ao jornal espanhol As.