Na noite deste domingo, viveram-se momentos de pânico e terror em San Bernardino, no Paraguai, com um tiroteio durante um concerto que resultou em dois mortos e quatro feridos.

Segundo o Olé, o episódio ocorreu no anfiteatro José Asunción Flores, durante o festival Ja'umina Fest, que contou com milhares de pessoas e reuniu o grupo colombiano Binomio de Oro e os argentinos Damas Gratis. O concerto da primeira banda teve mesmo de ser interrompido e os apresentadores do evento, Fátima Román e Junior Rodríguez, refugiaram-se numa cabine.

Entre as vítimas mortais está a modelo Cristina Vita Aranda, esposa de Iván Torres, futebolista do Olimpia.

Fontes do Hospital Nacional de Itaguá indicaram à ABC TV que Cristina Aranda chegou àquela unidade com «prognóstico reservado», após ter sido atingida a tiro na cabeça. A outra vítima mortal trata-se de um homem, de acordo com testemunhas presentes no local.

Os quatro feridos foram transportados para unidades hospitalares após sofrerem ferimentos de bala e estão estáveis. Entre estes está Victor Salazar, também jogador do Olimpia e a companheira, que acompanhavam o casal amigo.

«Está um pouco chocado com o que viveu. Ele e a esposa estão internados. A esposa passou por uma cirurgia ontem à noite e felizmente está tudo bem. O Tucu está em observação, calculo que hoje [esta segunda-feira] vão dar alta. Desmaiou perante aquela barbaridade e levou um golpe, mas está bem», assegurou Juan Luis Luraschi, representante de Salazar.

Após o tiroteio, os jogadores e staff do Olimpia deslocaram-se ao hospital para confortar Iván Torres.

As causas do tiroteio ainda são desconhecidas, mas os meios de comunicação locais não descartam a hipótese de ataque.

O Olimpia suspendeu os treinos desta segunda-feira e vários clubes paraguaios juntaram-se à onda de solidariedade para com o jogador, manifestando-a nas redes sociais.