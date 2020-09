O guarda-redes brasileiro Ivan Quaresma da Silva, do Ponte Preta, afirmou que não existiu qualquer contacto do Benfica com vista a uma possível contratação. O jogador de 23 anos foi notícia na imprensa brasileira nas últimas semanas, como um dos nomes indicados por Jorge Jesus para a baliza dos encarnados.

«Não tive nenhum contacto com Jorge Jesus, mas tenho visto as notícias. Claro que fico feliz, é uma pessoa que entende do assunto. Significa que estou no caminho certo, a fazer bem as coisas aqui. Não houve nada oficial. O meu foco é na Ponte [Preta], na seleção. Deixo o que está fora do campo para a direção da Ponte e para os meus empresários», afirmou, em conferência de imprensa.

Ivan tem contrato com o clube brasileiro até 2023. Ali está desde 2015. Impôs-se como grande referência da equipa em 2018, com 62 jogos realizados, mais 42 em 2019 e, em 2020, leva 20 pelo emblema da cidade de Campinas.