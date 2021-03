O Almeria de José Gomes regressou esta terça-feira às vitórias, depois de uma série de três jogos sem vencer, impondo-se em Málaga por 3-0, ficando a apenas um ponto dos líderes Espanhol e Maiorca, à 32.ª jornada da II Liga espanhola.

O avançado argentino Lucas Gastón Robertone inaugurou o marcador aos 12 minutos, José Carlos Romero ampliou a vantagem aos 29, enquanto o avançado nigeriano Umar Sadiq fechou as contas aos 77, num desafio no qual o Almeria dominou claramente.

Os portugueses Ivanildo Fernandes, na defesa, e Samu Costa, no meio-campo, foram titulares no êxito que permitiu ao Almeria, que vinha de dois empates e uma derrota, chegar aos 60 pontos, apenas menos um do que os líderes que ainda não jogaram nesta ronda.