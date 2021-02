O Aston Villa proibiu o plantel de participar no jogo virtual da Premier League (a Fantasy) depois de, na sexta-feira, dois dias antes do jogo com o Leicester, terem surgido fugas de informação a dar conta da possível ausência por lesão do futebolista Jack Grealish.

A proibição, noticiou o Times, na segunda-feira, foi consequência dos rumores que surgiram numa conta na rede social Twitter - relacionada com as mexidas na Fantasy Premier League - que apontou que os futebolistas do Villa, Matt Targett, Conor Hourihane e Neil Taylor, além de dois membros do staff, tiraram Grealish da equipa semanal para a jornada que aí vinha.

A Fantasy é um jogo online em que os participantes criam uma equipa de jogadores reais, no qual ganham pontos de acordo com as prestações dos mesmos na vida real, desde os golos marcados, assistências ou, no caso dos guarda-redes, jogos com defesas e sem golos sofridos.

O Villa não confirmou, antes do jogo, a validade das informações que circulavam nas redes sociais, mas certo é que Grealish foi mesmo ausência no jogo de domingo, que o Leicester venceu por 2-1. No rescaldo da partida, o treinador Dean Smith admitiu apuramento de responsabilidades e medidas sérias.

«Fiquei ciente de que circulou nas redes sociais que ele não ia jogar. Se veio do nosso centro de treinos, vou descobrir de onde surgiu e repreender», afirmou Smith, dizendo que a lesão não é «reincidência de uma longa lesão ou de uma antiga lesão», nem que vai ser «de longa duração».

Certo também é que, do lado do Leicester, os rumores também não passaram despercebidos e chegaram aos ouvidos do treinador, Brendan Rodgers.

«Ouvi talvez 24 horas antes do jogo que havia uma dúvida, mas não podes sempre acreditar nessas coisas, nos rumores que circulam. Temos de estar conscientes e pensar que ele vai jogar», disse.