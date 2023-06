A festa do campeão europeu Manchester City continua e, para surpresa de muito poucos, Jack Grealish é o mais animado.

O internacional inglês está mesmo a dar tudo. Depois de ter liderado a festa ainda em Istambul, chegou a Inglaterra e teve alguma dificuldade em sair do avião, ainda dedicou um karaoke a Bernardo Silva e, já esta segunda-feira, prossegue animado.

Dentro do metro, onde a equipa andou antes do tradicional passei pelas ruas de Manchester, o extremo inglês ficou maravilhado quando lhe mostraram uma cerveja e teve também uma reação curiosa na direção de Bernardo, em que aparentemente pede ao internacional português que não vá embora do Manchester City.

Além disso, e apesar de ser o rei da festa, por vezes, Grealish precisa de ajuda. Ao deixar o metro, Rúben Dias teve de auxiliar o companheiro de equipa para que este saísse são e salvo: missão cumprida. Siga a festa!