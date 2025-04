A mulher e o filho do futebolista equatoriano Jackson Rodríguez foram libertados na noite de quinta-feira, cerca de um dia depois de terem sido raptados em casa.

«Depois do trabalho de investigação e operacional da Polícia equatoriana, libertámos Andrexy e o seu filho, familiares de Jackson Rodríguez, em El Fortín, Guayaquil, que foram sequestrados em Mucho Lote 2 [ndr: bairro em Guayaquil] e cujos autores exigiam uma alta quantia para a libertação de ambos», é referido, pela Polícia Nacional do Equador, em nota oficial, através do X.

Na mesma comunicação oficial, em que dava conta que a mulher e o filho do jogador do Emelec estão «sãos e salvos», a polícia mostra as imagens do resgate das duas pessoas.

A operação policial foi coordenada com a Direção Nacional de Investigação de Delitos Contra a Vida (DINASED) e a Unidade Anti Sequestros e Extorsão (UNASE). «No dia 24 de abril, a partir das 19 horas [ndr: 02:00 de 25 de abril em Lisboa], foi realizada a Operação "Libertad 278", que libertou com sucesso as duas vítimas sequestradas. Elas foram avaliadas em um centro de saúde e depois levadas para suas famílias. Nenhum pagamento foi feito pela libertação», referiu ainda a polícia, em comunicado, através do seu sítio oficial.

Jackson Rodríguez, médio de 26 anos, reencontrou pouco depois a mulher e o filho, dando-lhes um abraço prolongado, visivelmente emocionante.