O calvário de James Maddison parece não ter fim. Nas últimas duas temporadas perdeu 24 jogos devido a lesão, tendo recuperado há pouco tempo do mais recente problema físico. Agora, contraiu uma lesão aparentemente grave.

Maddison tinha sofrido uma lesão no joelho direito em início de maio, tendo regressado aos relvados no primeiro desafio de pré-temporada do Tottenham, diante do Arsenal, no dia 31 de julho. Jogou apenas cinco minutos.

No segundo duelo de pré-época, contra o Newcastle, neste domingo, o médio inglês entrou aos 75 minutos e acabou por sair de maca, aos 86 minutos. Lesionou-se sozinho no joelho direito, o mesmo que tinha recuperado recentemente. O esgar de dor foi vísivel, assim que apercebeu-se do sucedido.

O treinador Thomas Frank confirmou, após o jogo, que o primeiro diagnóstico não é bom. «Parece que o Maddison sofreu uma lesão grave. Foi um momento brutal. Temos quase a certeza de que foi no mesmo joelho que ele lesionou anteriormente», admitiu.

Isto aconteceu no mesmo jogo em que Heung-min Son despediu-se do clube. «Pudemos perceber como a vida pode ser bonita e dura ao mesmo tempo. Tivemos a despedida arrepiante do Son, enquanto o Maddison sofreu este infortúnio», acrescentou Frank.