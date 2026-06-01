James Milner anunciou esta segunda-feira que vai retirar-se das competições profissionais. O internacional inglês, que representou o Brighton nas últimas três temporadas, pendura assim as botas aos 40 anos.

«Após 24 temporadas na Premier League, sinto que é o momento certo para pôr fim à minha carreira de jogador. Desde a minha estreia pelo Leeds United, clube que torci enquanto crescia, aos 16 anos, e ao tornar-me o mais jovem marcador da Premier League, nunca poderia ter sonhado com a jornada que percorri», começa por referir numa publicação no Instagram.

Com a carreira toda feita em Inglaterra, o médio passou por clubes como Leeds United, Swindon Town, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton.

Conquistou diversos títulos, com destaque para as três Premier League e para uma Liga dos Campeões.

«Cada clube desempenhou um papel enorme na minha vida e carreira, e quero agradecer a todos os envolvidos — os proprietários, o pessoal, os treinadores, os colegas de equipa e os adeptos que me acolheram e me ajudaram ao longo do caminho. Tive a sorte de viver momentos inesquecíveis, desde lutar pela sobrevivência até conquistar troféus», acrescenta ainda.

A nível internacional, Milner fez 61 jogos por Inglaterra, estando presente em dois Mundiais e dois Europeus.

«Deixo o futebol com imenso orgulho, gratidão e memórias que ficarão comigo para o resto da minha vida. O futebol deu-me muito mais do que eu alguma vez poderia ter imaginado, e serei sempre grato pelas oportunidades que me proporcionou. Obrigado a todos aqueles que fizeram parte desta jornada», concluiu.