James Rodríguez, extremo que passou pelo FC Porto entre 2010 e 2013, atravessa um dos períodos de menor fulgor da carreira. Depois de ter estado duas épocas no Bayern Munique por empréstimo, o jogador colombiano regressou aos meregues, mas em 2019/20 não somou mais do que 14 jogos (728 minutos) e um golo em todas as frentes.

Agora, James recebeu palavras de apoio de Arturo Vidal, rival do Barcelona, e colega no Bayern em 2017/18. «É triste que ele tenha problemas com o treinador. James tem mais do que nível para ser titular no Real Madrid e não sei porque é que isso não sucedeu este ano», disse em declarações à Win Sports.

Vidal, que mantém uma forte amizade de amizade com o ex-FC Porto, disse estar convicto de que o futuro de James não passa pelo Santiago Bernabéu, mas sim por uma outra equipa na qual possa voltar a encantar os adeptos. «Espero que tome a melhor decisão e que comece a jogar. Creio que nós, admiradores de futebol, nos encantamos ao ver jogadores de qualidade e James é um deles. Tem de crescer, procurar o seu futuro e encontrar um lugar onde possa jogar e desfrutar do futebol», rematou.