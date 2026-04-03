O futebolista colombiano James Rodríguez sofreu uma «desidratação severa» e foi internado num centro médico em Minnesota, na segunda-feira, dia seguinte à derrota da seleção da Colômbia ante França, tendo estado hospitalizado durante as últimas 72 horas, em observação.

O antigo atleta do FC Porto, que representa o Minnesota United, dos Estados Unidos, já teve alta e apresenta, segundo os relatórios médicos, «uma evolução favorável e uma melhoria constante», informou a Federação Colombiana de Futebol (FCF), em comunicado divulgado na quinta-feira.

Na mesma nota, a FCF detalhou que James ficou «sob observação médica devido a um problema de saúde não relacionado com o desporto», quando já se preparava o regresso ao clube, após os compromissos com a seleção, sendo que a «desidratação severa exigiu internamento hospitalar» durante 72 horas «para monitorização preventiva e recuperação».

«É importante esclarecer que esta situação não está relacionada a lesões musculoesqueléticas nem ao desenvolvimento das suas atividades no futebol», esclareceu, ainda, a FCF.