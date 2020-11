A viver a primeira experiência na Premier League, ao serviço do Everton, a aventura de James Rodríguez em solo inglês podia ter começado há oito anos, quando ainda era jogador do FC Porto.

«O Man. United fez uma oferta por mim, mas as coisas não aconteceram por alguma razão que desconheço. Mas bem, o futebol leva-te sempre para o caminho certo, para uma equipa onde podes realmente jogar bem», disse o colombiano em conversa com a antiga glória dos red devils, Rio Ferdinand, no programa da plataforma Youtube, ‘The Locker Room'.

James rumou ao Monaco, em 2013, e não se arrepende da decisão.

«Se isso [transferência para Inglaterra] não aconteceu foi por algum motivo. Talvez não estivesse pronto para isso, ou talvez fosse porque fui feito para jogar noutra equipa. No final, tive a oportunidade de ir para França e foi esse o caminho que segui», apontou.

O médio de 29 anos esteve apenas uma temporada no principado e, depois de se ter destacado no Mundial do Brasil, em 2014, rumou ao Real Madrid. Nos merengues, teve a oportunidade de trabalhar com Carlo Ancelotti, que é também o atual treinador do Everton.

«É uma pessoa muito calma, sabe como tratar os jogadores e tirar o máximo de nós. Por isso é que sempre trabalhou em grandes clubes. Todos os que trabalharam com Carlo falam muito bem dele. Ele deu muitas coisas diferentes aos seus clubes e esperamos conseguir o mesmo neste novo projeto. É um clube que tem fome de grandes feitos», atirou.