O antigo futebolista do Real Madrid, o colombiano e ex-FC Porto James Rodríguez, assumiu que torce pelo Liverpool na final da Liga dos Campeões 2021/22, nomeadamente porque quer ver o compatriota Luis Díaz, que também passou pelos dragões, a festejar o título na competição europeia.

«O Liverpool está num bom momento, tem jogadores fantásticos, o Luchito [ndr: Luis Díaz] está ali, eu quero que o Lucho seja campeão», referiu, ao final do dia de terça-feira, numa transmissão na plataforma Twitch.

«Tenho ex-companheiros no Real Madrid, mas há que ter em conta que no Real Madrid, neste tipo de jogos, é muito complicado, viu-se nos quartos de final e nas meias-finais», disse, ainda, o atual jogador do Al Rayyan do Qatar, lembrando as eliminatórias da equipa de Carlo Ancelotti contra Chelsea e Manchester City.

«O Real Madrid neste tipo de jogos tem muito estatuto, mas acredito que o Liverpool pode fazer um grande jogo. Quero que o Lucho ganhe», reforçou.