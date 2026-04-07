O Minnesota United atualizou, em comunicado, o estado de saúde de James Rodríguez. O clube norte-americano refere que o médio colombiano realizou uma sessão «supervisionada de regresso à atividade», depois de, recorde-se, ter estado hospitalizado por desidratação severa.

De acordo com a nota do clube, o colombiano será reintegrado no plano de treinos seguindo os protocolos médicos.

«James esteve no centro de treinos do clube esta segunda-feira, 6 de abril, e participou numa sessão supervisionada de regresso às atividades. A sua reintegração nos treinos com a equipa seguirá os protocolos estabelecidos pelo departamento médico do clube e será guiada exclusivamente por uma evolução clínica», pode ler-se.

De seguida, o clube pede o respeito pela privacidade de James Rodríguez, mas esclarece que os exames clínicos não dão conta de nenhum indício de rabdomiólise.

«O Minnesota United FC leva a saúde e a privacidade dos seus jogadores muito a sério. O clube e os nossos profissionais médicos podem afirmar categoricamente que não houve nenhuma evidência clínica ou laboratorial de rabdomiólise», concluiu.